Сергей Бобровский покинул расположении «Флориды». Его жена должна вскоре родить

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский на время покинул расположение команды, сообщает журналист Джордж Ричардс на своей странице в «Твиттере».

Его жена, Ольга, в ближайшее время должна родить первого ребёнка.

В прошедшем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой одержал 19 побед при 90,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.91.



В плей-офф Бобровский принял участие в трёх матчах серии с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал лишь одну победу. Процент отражённых бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надёжности — 5.33.



Также на его счету один матч на чемпионате мира — 2021 в Риге, в котором он потерпел поражение при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.93.