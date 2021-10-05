«Даллас» подписал трёхлетний контракт с российским защитником Артёмом Грушниковым

«Даллас Старз» подписал трёхлетний контракт новичка с российским защитником Артёмом Грушниковым, сообщается на официальном сайте команды.

В июле «Даллас» на драфте НХЛ-2021 выбрал 18-летнего игрока обороны под общим 48-м номером.

Артём Грушников — воспитанник московского ЦСКА. Сезон-2019/2020 защитник пропустил, а годом ранее выступал в системе армейского клуба.



В чемпионате-2019/2020 хоккеист провёл 29 матчей в регулярке за «Красную Армию», выступающую в Молодёжной хоккейной лиге, и набрал в них пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. В том плей-офф Грушников принял участие в двух играх, но голевыми действиями не отметился.



По итогам сезона-2020/2021 НХЛ «Даллас» набрал 60 очков в 56 матчах, занял пятое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.