«Даллас» подписал трёхлетний контракт с российским защитником Артёмом Грушниковым

«Даллас Старз» подписал трёхлетний контракт новичка с российским защитником Артёмом Грушниковым, сообщается на официальном сайте команды.
В июле «Даллас» на драфте НХЛ-2021 выбрал 18-летнего игрока обороны под общим 48-м номером.
Артём Грушников — воспитанник московского ЦСКА. Сезон-2019/2020 защитник пропустил, а годом ранее выступал в системе армейского клуба.
В чемпионате-2019/2020 хоккеист провёл 29 матчей в регулярке за «Красную Армию», выступающую в Молодёжной хоккейной лиге, и набрал в них пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. В том плей-офф Грушников принял участие в двух играх, но голевыми действиями не отметился.
По итогам сезона-2020/2021 НХЛ «Даллас» набрал 60 очков в 56 матчах, занял пятое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.
- 5 октября 2021
-
19:56
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
18:28
-
18:11
-
17:59
-
17:40
-
16:58
-
16:30
-
16:20
-
15:41
-
15:25
-
15:06
-
14:54
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:08
-
12:44
-
12:17
-
11:46
-
11:08
-
10:37
-
10:11
-
09:45
-
09:26
-
08:51
-
08:37
-
08:30
-
07:21
-
06:58
-
06:47