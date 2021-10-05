Никитин: первому звену «Локомотива» однозначно нужно добавлять

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча со СКА (0:1) прокомментировал игру первого звена команды.
«Допустили ошибку в конце второго периода, поэтому проиграли. Были хорошие моменты, особенно в третьем периоде. Не смогли реализовать, что создали. Хорошая игра в плане обучения. Двигаемся дальше.
Второе звено ярче первого? В первом игроки постарше, поэтому оно первое (смеётся). В команде, которая ставит перед собой большие задачи, все четыре звена должны быть конкурентоспособными. Кто-то больше созидать, кто-то разрушать. Не делим сейчас на второе, первое звено. Однозначно, первому звену нужно добавлять. Правильный вопрос задали, это подстегнёт самолюбие ребят», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 5 октября 2021
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