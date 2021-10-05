Цицюра — о матче с «Локомотивом»: хорошая плей-оффная игра. Никто не хотел уступать

Нападающий СКА Владислав Цицюра прокомментировал победу с минимальным счётом в матче с «Локомотивом» (1:0).
«Хорошая, добротная, можно сказать плей-оффная игра с обеих сторон. До ошибки мы вытерпели, создали свой момент, забили свой момент. Хорошо, что вытерпели до конца.
Было много моментов. Где-то им не везло. Ларс отлично сыграл. Где-то штанга помогла. С нашей стороны было тоже достаточно хороших моментов. Два отличных вратаря, две сильные команды, которые хорошо играют как в атаке, так и в обороне. Никто не хотел уступать, поэтому такой счёт.
Заблокировал бросок в конце матча? «Локомотив» снял вратаря, играли «пять на шесть». Я спустился на пятак. Увидел, что игрока три у них было на пятаке. Игрок в зоне штанги отдавал как раз туда, куда накатывался Буше. Периферическим зрением увидел, что кто-то накатывается. По сути, были пустые ворота. Сам не успевал, поэтому пришлось в падении. Хорошо, что так получилось. Предотвратили голевой момент», — передаёт слова Цицюры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 5 октября 2021
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