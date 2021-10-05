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Хуснутдинов — о голе в ворота «Локомотива»: удачно обокрал Паскуале, «своячка» закатил

Хуснутдинов — о голе в ворота «Локомотива»: удачно обокрал Паскуале, «своячка» закатил
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Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал победу с минимальным счётом в матче с «Локомотивом» (1:0).

«Отличный матч с обеих сторон. Мой гол? Пошёл на добивание. Увидел, что вратарь не забрал шайбу. Судья не дал свисток, надо было воспользоваться. Удачно обокрал, вратарь повернулся ко мне грудью. Там уже «своячка» закатил.

«Локомотив» — любимая команда? Пока забиваю каждый матч, то нравится. У них чуть поменялась система, они очень хорошо играют. Обе команды грамотно играют в обороне, поэтому особых сложностей не было. Просто не забили свои моменты и они, и мы. Не могу сказать, что какая-то особая оборона. Вратари провели очень хорошую игру», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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