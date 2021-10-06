Автор концепции фасада «СКА Арены»: рад увидеть совершенство производимой работы

Автор концепции фасадных решений «СКА Арены», основатель и руководитель всемирно известного архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс впервые посетил строительную площадку «СКА Арены» и ознакомился с ходом работ.



«Я рад увидеть совершенство производимой работы. И не удивлён этому, потому что доверяю команде, которая строит арену. Я очень оптимистично настроен, что мы всё быстро и успешно закончим, вовремя. Когда я был молодым студентом, моими главными кумирами были и русские архитекторы. Особенно Лисицкий, Мельников и Татлин. Башня Татлина была зданием мечты, которую я сам хотел построить», – сказал Прикс.



Напомним, ранее стала известна стоимость строительства «СКА Арены», которая примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предварительный сметный расчёт стоимости объекта составил 38,5 млрд. Площадь всего объекта составит 189,5 тыс. кв. метров, высота — 53,7 м. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс.

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