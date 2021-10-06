Марьямяки — об 1:5 от «Автомобилиста»: «Йокерит» забыл, что такое готовиться к матчам

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:5).



«Мы забыли, что такое готовиться к матчам. Команда от игроков до тренеров выглядела очень плохо. Но нам немногое нужно менять, чтобы вернуться на правильный путь», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Георгий Белоусов, оформивший дубль, Никита Трямкин, Владимир Кузнецов и Джесси Блэкер. Гол престижа у финнов забил Маркус Хянникяйнен.