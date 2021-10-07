Кожевников: если такие агенты, как Теофанос, «кинут» сборную России — это будет катастрофа

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о возможном влиянии агентов на кадровую подготовку сборной России по хоккею к зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине (Китай).



«Не секрет, сегодня многое решают агенты, не все из них цивилизованные. Возьмите Пола Теофаноса, который ведёт дела Панарина, Капризова, многих других звёзд. Парень сам признавался, что долгое время работал на ЦРУ, сначала в Афганистане выращивал талибов (запрещённая в России организация. — Прим. ред.), потом, наоборот, вроде бы его топтал. Но успел на правильном самолете оттуда вовремя улететь, и в последние десятилетия его «талибы» — НХЛ и некоторые российские игроки. В частности, тот же Тютин, который летом стал у нас героем СМИ и с пляжей Калифорнии учил хоккейную Россию жизни.

Честно скажу, очень опасаюсь вот такого внешнего влияния, тем более что Пекин скорее всего пройдёт в энхаэловском формате. Поэтому сейчас кураторам нашего хоккея нужно предельно внимательно отнестись к кадровому вопросу в сборной.

Для таких парней, как Теофанос, создание бардака в нашем хоккее — самый выгодный бизнес. А теперь ещё и большая политика. Если такие агенты «кинут» сборную России, это будет катастрофа. Не только в хоккее», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.