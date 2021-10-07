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Клюшка Овечкина улетела на трибуну после броска. Её поймал болельщик

Клюшка Овечкина улетела на трибуну после броска. Её поймал болельщик
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Сегодня, 7 октября, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся предсезонный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», который завершился победой «столичных» в овертайме со счётом 4:3. В одном из эпизодов капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин бросал по воротам, а его клюшка улетела на трибуну к болельщикам.

Видео момента можно посмотреть здесь.

36-летний Овечкин за 20 минут 35 секунд на льду отметился двумя результативными передачами, заработав показатель полезности «+1».

У его партнёра по команде Евгения Кузнецова, помимо заброшенной шайбы, на счету и голевая передача за 21.27 на площадке с коэффициентом полезности «+1».

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «-2», проведя на льду 20 минут 48 секунд.

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