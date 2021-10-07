Сборная Чехии вызвала Пастрняка, Палата и Ворачека на Олимпийские игры 2022 года

Тренерский штаб сборной Чехии по хоккею анонсировал имена первых трёх хоккеистов, которые вызваны в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
Как сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон, этими игроками стали 25-летний форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Ондржей Палат, а также нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Швейцарии и Дании. Игры предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.
Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены всеми командами до пятницы, 15 октября.
- 7 октября 2021
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