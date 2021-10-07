Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Чехии вызвала Пастрняка, Палата и Ворачека на Олимпийские игры 2022 года

Сборная Чехии вызвала Пастрняка, Палата и Ворачека на Олимпийские игры 2022 года
Комментарии

Тренерский штаб сборной Чехии по хоккею анонсировал имена первых трёх хоккеистов, которые вызваны в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Как сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон, этими игроками стали 25-летний форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Ондржей Палат, а также нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Швейцарии и Дании. Игры предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.

Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены всеми командами до пятницы, 15 октября.

55 лучших. Каким должен быть расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине? 55 лучших. Каким должен быть расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021