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32-летний форвард Эннис вернулся в «Оттаву», подписав контракт на один год

32-летний форвард Эннис вернулся в «Оттаву», подписав контракт на один год
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Канадский нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Оттавой».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 900 тыс. 32-летний форвард принимал участие в тренировочном лагере «Сенаторз».

«У Тайлера выдался хороший тренировочный лагерь. Он высококвалифицированный ветеран, чьи лидерские качества должны оказаться для нас столь же ценными, как и два сезона назад. Он способен создавать моменты как при игре «пять на пять», так и в большинстве, а также умеет играть на обоих флангах. Он будет хорошим дополнением для нас в нападении», — заявил генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.

В прошлом сезоне Эннис выступал в «Эдмонтоне», проведя 30 матчей в регулярке и набрав 9 (3+6) очков. Нападающий выступал за «Оттаву» с 2019 по 2020 год.

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