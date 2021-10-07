32-летний форвард Эннис вернулся в «Оттаву», подписав контракт на один год

Канадский нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Оттавой».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 900 тыс. 32-летний форвард принимал участие в тренировочном лагере «Сенаторз».
«У Тайлера выдался хороший тренировочный лагерь. Он высококвалифицированный ветеран, чьи лидерские качества должны оказаться для нас столь же ценными, как и два сезона назад. Он способен создавать моменты как при игре «пять на пять», так и в большинстве, а также умеет играть на обоих флангах. Он будет хорошим дополнением для нас в нападении», — заявил генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.
В прошлом сезоне Эннис выступал в «Эдмонтоне», проведя 30 матчей в регулярке и набрав 9 (3+6) очков. Нападающий выступал за «Оттаву» с 2019 по 2020 год.
- 7 октября 2021
-
18:55
-
18:42
-
18:32
-
18:24
-
18:10
-
18:00
-
17:48
-
17:38
-
17:18
-
17:12
-
17:03
-
16:43
-
16:24
-
16:13
-
15:42
-
15:20
-
15:03
-
14:45
-
14:16
-
14:03
-
13:24
-
13:09
-
12:48
-
12:27
-
12:02
-
11:50
-
11:27
-
11:23
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:23
-
10:01
-
09:31
-
09:20