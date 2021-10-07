Владелец «Миннесоты»: подписание Паризе и Сутера не было провалом, это изменило франшизу

Владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд высказался о выкупе контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.



«Билл Герин убедил меня пойти на это. Это правильный шаг для нашей раздевалки и молодых игроков, для нашего движения вперёд. Если честно, не думаю, что Райан и Зак недовольны своим нынешним положением. У них всё будет хорошо.



Если бы мог вернуться в прошлое, подписал бы их снова? Абсолютно. Это не было провалом. Это целиком изменило нашу франшизу. Мы в одночасье прошли путь от клуба, который плохо продавал билеты и чьё будущее выглядело мрачным до продаваемого клуба на пять-шесть лет. Вышли ли мы на уровень, который хотели? Нет. И это тоже своего рода правда о них», — приводит слова Леопольда TwinCities.