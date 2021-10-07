Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это может быть его последний шанс». Анисимов — в составе «Колорадо» на матч с «Далласом»

«Это может быть его последний шанс». Анисимов — в составе «Колорадо» на матч с «Далласом»
Комментарии

В ночь с 7 на 8 октября, в 3:00 мск, «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» проведут предсезонный матч Национальной хоккейной лиги. Игра состоится в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

Как сообщает сайт Colorado Hockey Now, в состав гостей включён 33-летний нападающий Артём Анисимов, подписавший ранее с «Эвеланш» пробный контракт.

«Эта игра станет важной для Артёма Анисимова. Ветеран НХЛ находится в лагере клуба на пробном контракте и, похоже, не особо выделяется. Это может быть его последний шанс», — заявляет в предматчевом материале журналист Эдриан Дейтер.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Анисимов провёл 19 матчей за «Оттаву» и набрал девять очков (два гола и семь ассистов). Нападающий также выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго», провёл 771 матч и набрал 376 очков (180+196).

Ушли за лучшей жизнью? 7 российских хоккеистов, сменивших клубы НХЛ в межсезонье Ушли за лучшей жизнью? 7 российских хоккеистов, сменивших клубы НХЛ в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021