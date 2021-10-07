«Это может быть его последний шанс». Анисимов — в составе «Колорадо» на матч с «Далласом»

В ночь с 7 на 8 октября, в 3:00 мск, «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» проведут предсезонный матч Национальной хоккейной лиги. Игра состоится в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
Как сообщает сайт Colorado Hockey Now, в состав гостей включён 33-летний нападающий Артём Анисимов, подписавший ранее с «Эвеланш» пробный контракт.
«Эта игра станет важной для Артёма Анисимова. Ветеран НХЛ находится в лагере клуба на пробном контракте и, похоже, не особо выделяется. Это может быть его последний шанс», — заявляет в предматчевом материале журналист Эдриан Дейтер.
В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Анисимов провёл 19 матчей за «Оттаву» и набрал девять очков (два гола и семь ассистов). Нападающий также выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго», провёл 771 матч и набрал 376 очков (180+196).
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