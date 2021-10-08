Никитин — о победе над «Северсталью»: нелогичная игра. Второй период определил исход матча
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (5:1).
«Сегодня была нелогичная игра. Мы в меньшинстве забили, потом «Северсталь» в меньшинстве забила. Второй хороший период провели, я думаю, что это определило исход матча. Важен ли равный вратарский тандем? У нас есть первый вратарь — Эдвард, мы отталкиваемся от нашей реальности, какая она есть», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» после 15 матчей набрал 16 очков, расположившись на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче, который пройдёт в понедельник, 11 октября, ярославцы сыграют дома с московским «Динамо».
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