Разин — об 1:5 с «Локомотивом»: счёт, конечно, удручающий. Проиграли в принятии решений

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:5).



«Счёт, конечно, удручающий. По движению и по самоотдаче игра понравилась больше, чем со «Спартаком». Соперник, конечно, сильный сегодня был. Прежде всего, мы проиграли в быстроте принятия решений, в техническом оснащении, в технике паса, конечно. Ногами не проиграли, но движение шайбы у соперника было намного выше.



Мы много пропускаем в большинстве, согласен. Не буду же я работать над тем, как в большинстве не пропускать. Это глупо. Мы работаем в большинстве над тем, как забивать», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.



«Северсталь» после 14 встреч имеет в своём активе 13 баллов. В следующем матче, который состоится завтра, 9 октября, череповецкий клуб сыграет в гостях с московским «Динамо».