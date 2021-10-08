Фетисов отреагировал на вызов Овечкина, Кучерова и Василевского в сборную России на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о вызове Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в сборную России на ОИ-2022.

«Иногда интрига намного хуже понятной истории. Да, хоккейные федерации должны объявить минимум трёх игроков сборных на Олимпиаду до определённого числа, но получается так, что интриговать нужно с хоккеистами, у которых свои амбиции. В своё время у меня были проблемы с таким условием: первую половину состава называли одни люди, а вторую — так получилось — надо было набирать мне. Наверное, это самая сложная история, которая только может быть. Поймите, надо учитывать множество нюансов, в том числе личностные взаимодействия игроков между собой во время короткого турнира. Времени на притирку практически нет.



Не знаю, для чего принято это решение. Раскручивать Василевского, Кучерова или Овечкина? Мне кажется, подобные интриги не совсем корректны по отношению к команде — надо сразу называть состав и количество запасных в случае травмы. С одной стороны, всё понимаю, с другой — не могу понять данную ситуацию с точки зрения практических вещей. В каком ещё видео спорта представляют составы по двойкам или тройкам?



Надеюсь, выбор Василевского, Овечкина и Кучерова не вызовет недопониманий. Достойные имена. Надеюсь, на этом интрига закончится и всю команду объявят в ближайшее время. С уважением отношусь к ребятам, но объявлять по три человека — это по-хорошему провокация», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.