Источник: форвард «Салавата» Кадейкин сломал палец на ноге. Он пропустит ближайшие матчи

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин пропустил этот матч. Как сообщает «Горобзор.ру», во встрече с «Сочи» нападающий сломал палец на ноге. Он пропустит ближайшие матчи из-за травмы.
В нынешнем сезоне Кадейкин принял участие в 14 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 10 очков.
Напомним, в составе уфимской команды голы забили Евгений Лисовец, Николай Кулёмин и Сакари Маннинен, забросивший победную шайбу в овертайме. За «Йокерит» отличились Алекс Грант и Филип Хольм.
- 8 октября 2021
-
20:35
-
20:32
-
20:10
-
19:59
-
19:56
-
19:44
-
19:37
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:36
-
18:19
-
18:10
-
17:55
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:26
-
16:09
-
15:43
-
15:29
-
15:12
-
14:37
-
14:08
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
12:53
-
12:31