Источник: форвард «Салавата» Кадейкин сломал палец на ноге. Он пропустит ближайшие матчи

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин пропустил этот матч. Как сообщает «Горобзор.ру», во встрече с «Сочи» нападающий сломал палец на ноге. Он пропустит ближайшие матчи из-за травмы.



В нынешнем сезоне Кадейкин принял участие в 14 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 10 очков.

Напомним, в составе уфимской команды голы забили Евгений Лисовец, Николай Кулёмин и Сакари Маннинен, забросивший победную шайбу в овертайме. За «Йокерит» отличились Алекс Грант и Филип Хольм.