Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» отказался подписывать полноценный контракт с Артёмом Анисимовым

«Колорадо» отказался подписывать полноценный контракт с Артёмом Анисимовым
Комментарии

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» отказался подписывать полноценный контракт с россиянином Артёмом Анисимовым, сообщается на официаьлном сайте клуба.

Ранее «лавины» заключили пробное соглашение с 33-летним нападающим, оно было рассчитано на время тренировочного лагеря, после чего с россиянином могли заключить полноценный контракт.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Анисимов провёл 19 матчей за «Оттаву» и набрал девять очков (два гола и семь ассистов). Нападающий также выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго», провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

В минувшем сезоне «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и дошёл до второго раунда плей-офф, где со счётом 2-4 уступил «Вегасу». За команду выступают российские нападающие Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин.

Новость по теме
«Колорадо» подписал пробный контракт с Анисимовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021