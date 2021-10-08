«Чикаго» отправил в АХЛ российского защитника, которого пытался заиграть в нападении

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Дмитрий Осипов был отправлен в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), сообщается на официальном сайте «чёрных ястребов».

Российский игрок обороны будет выступать за «Рокфорд Айсхогс».

До этого появилась информация, согласно которой в тренировочном лагере «Чикаго» тренерский штаб пытался переквалифицировать 25-летнего россиянина из игрока обороны в нападающего.



Напомним, Осипов последние несколько лет выступал в Американской хоккейной лиге. В прошлом сезоне в составе «Рокфорда» (фарм-клуб «Чикаго») он принял участие в 22 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков при показателе полезности «-10».

Ранее голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов был отправлен в Хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL).