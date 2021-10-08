«Чикаго» отправил в АХЛ российского защитника, которого пытался заиграть в нападении

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Дмитрий Осипов был отправлен в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), сообщается на официальном сайте «чёрных ястребов».
Российский игрок обороны будет выступать за «Рокфорд Айсхогс».
До этого появилась информация, согласно которой в тренировочном лагере «Чикаго» тренерский штаб пытался переквалифицировать 25-летнего россиянина из игрока обороны в нападающего.
Напомним, Осипов последние несколько лет выступал в Американской хоккейной лиге. В прошлом сезоне в составе «Рокфорда» (фарм-клуб «Чикаго») он принял участие в 22 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков при показателе полезности «-10».
Ранее голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов был отправлен в Хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL).
- 8 октября 2021
-
22:08
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:15
-
20:35
-
20:32
-
20:10
-
19:59
-
19:56
-
19:44
-
19:37
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:36
-
18:19
-
18:10
-
17:55
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:26
-
16:09
-
15:43
-
15:29
-
15:12
-
14:37