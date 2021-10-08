Победная раздевалка после первой победы Андрея Назарова в ХК «Сочи». Видео

Хоккейный клуб «Сочи» опубликовал видео из раздевалки после победы в домашнем матче КХЛ с рижским «Динамо» (3:2 ОТ). Этот успех стал первым для сочинцев под руководством Андрея Назарова.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ХК «Сочи». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

На 2-й минуте Дмитрий Колготин с передачи Даниила Ильина вывел сочинцев вперёд. На 8-й минуте Николай Елисеев сравнял счёт. На 13-й минуте Янис Якс с передачи Дениса Вихарева реализовал большинство «четыре на три» и забросил вторую шайбу в ворота Юхана Маттссона. На 55-й минуте Николай Елисеев оформил дубль. Победу в овертайме сочинцам принёс Якс.