Джеймс Нил подписал однолетний контракт с «Сент-Луисом» с кэпхитом $ 750 тысяч

Нападающий Джеймс Нил подписал контракт с «Сент-Луис Блюз» с кэпхитом $ 750 тысяч, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Ранее Нил подписал с «Сент-Луис» пробный контракт, а в предсезонных матчах забросил четыре шайбы.
В прошедшем сезоне форвард выступал за «Эдмонтон Ойлерз» и провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 очков: забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету две встречи.
За 13 сезонов НХЛ Нил забил 294 гола и 261 передачу (555 очков) в 850 играх регулярного сезона.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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