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«Чикаго» крупно обыграл «Миннесоту» в предсезонном матче

«Чикаго» крупно обыграл «Миннесоту» в предсезонном матче
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В предсезонном матче НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.

В состав е победителей заброшенными шайбами отметились Хенрик Боргстрём, Алекс Дебринкэт, Райан Карпентер и Джонатан Тэйвз. За «Миннесоту» единственный гол забил Райан Хартман. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.09 на площадке заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 21.13, его показатель полезности составил «0».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
10 октября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Сперджен) – 02:43' (5x5)   1:1 Боргстрём (Строум, Джонс) – 12:58' (5x5)   2:1 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 15:14' (5x5)   3:1 Карпентер (Kurashev, Стиллман) – 28:34' (4x5)   4:1 Тэйвз (Дебринкэт, Кейн) – 36:27' (5x4)   5:1 Тэйвз (Дебринкэт, Джонс) – 46:18' (5x4)

«Чикаго» откроет регулярный сезон НХЛ 14 октября выездным матчем с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота» первый матч сезона проведёт на выезде с «Анахайм Дакс» 16 октября.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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