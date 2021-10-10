«Чикаго» крупно обыграл «Миннесоту» в предсезонном матче

В предсезонном матче НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.

В состав е победителей заброшенными шайбами отметились Хенрик Боргстрём, Алекс Дебринкэт, Райан Карпентер и Джонатан Тэйвз. За «Миннесоту» единственный гол забил Райан Хартман. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.09 на площадке заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 21.13, его показатель полезности составил «0».

«Чикаго» откроет регулярный сезон НХЛ 14 октября выездным матчем с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота» первый матч сезона проведёт на выезде с «Анахайм Дакс» 16 октября.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».