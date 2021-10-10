«Торпедо» сообщило, что домашние матчи клуба смогут посещать 500 зрителей

«Торпедо» объявило о разрешённой заполняемости трибун на ближайших домашних матчах команды.
«В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А. Ю. Поповой от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий» и с учётом показателей распространения заболеваемости на территории Нижегородской области количество зрителей на домашних матчах «Торпедо» может составлять не более 500 человек.
В связи с этим на матч с «Северсталью» (11 октября) смогут попасть владельцы абонементов нечётных секторов (1, 3, 5, 7, 9, 11, балкон 1), а абонементы чётных секторов будут заблокированы.
На встречу с «Амуром» (15 октября) на трибуны смогут попасть обладатели абонементов чётных секторов (2, 4, 6, 8, 10, 12, балкон 2), а абонементы нечётных секторов будут заблокированы.
В дальнейшем чередование секторов будет продолжено вплоть до снятия ограничений (нечётные домашние матчи — нечётные сектора, чётные домашние матчи — чётные сектора)», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, домашний матч «Торпедо» с минским «Динамо» прошёл без зрителей из-за тяжёлой обстановки с коронавирусом в Нижегородской области.
- 10 октября 2021
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