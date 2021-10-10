Чинахов вошёл в окончательный состав «Коламбуса» на предстоящий сезон НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» объявил окончательный состав клуба на предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт команды, в него вошёл 20-летний российский нападающий Егор Чинахов. На предсезонном турнире он забил шесть голов в трёх матчах.
Отметим, также в состав вошёл российский защитник Владислав Гавриков.
Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.
Первый матч нового сезона НХЛ «Коламбус» проведёт 15 октября дома с «Аризоной».
- 10 октября 2021
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