Чинахов получит «Колдер», Кузнецов возьмётся за голову? Русский прогноз на сезон НХЛ

В предыдущем материале мы предположили, чего ожидать от российских звёзд в новом сезоне НХЛ. Сегодня расскажем про некоторых других россиян.

Евгений Кузнецов

К сожалению, после роскошного плей-офф-2018 Евгений даёт всё меньше поводов говорить о своей игре и всё больше – о поведении за пределами площадки. В прошедшем сезоне терпение руководства «Вашингтона» едва не достигло точки кипения – в начале мая пошли разговоры о возможном обмене игрока. К началу этого сезона ситуация подутихла, а генменеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан отметил, что Кузнецов приехал в расположение команды в хорошей физической форме, и выразил надежду на качественный сезон в его исполнении.

С таким доверием со стороны клуба, границы которого удивительным образом ещё не были пройдены, россиянин просто обязан вернуться на прежний уровень. В своей лучшей форме он способен набирать больше очка за игру, но возвращение к отметке, хотя бы близкой к показателю 1 к 1, тоже будет хорошим знаком. 70-75 очков в регулярке и стабильная игра – те задачи, выполнение которых позволят говорить о хорошем выступлении Евгения.

Александр Радулов

Для Радулова предыдущий сезон также сложился довольно-таки непросто. Но в его случае всему виной стала травма нижней части тела, которая вывела нападающего из строя до конца чемпионата всего после 11 проведённых матчей. Отсутствие Александра сильно сказалось на «Далласе», который не смог попасть даже в плей-офф. К предстоящему сезону 35-летний нападающий сумел полностью восстановиться от повреждения и за прошедшие предсезонные матчи успел отметиться голом, результативной передачей и даже дракой.

До того как оказаться вне игры, Радулов шёл на крейсерском ходу, набрав 12 очков в 11 матчах. Пока непонятно, сможет ли он поддерживать такой же темп и в новом чемпионате, но набрать 60-70 очков за сезон ему всё ещё по силам. Бойцовский характер Александра точно никуда не делся – россиянин будет максимально заряжен на игру. Показать хороший уровень ему будет важно и с точки зрения нового контракта. У Радулова остался последний год по текущему соглашению, и следующий договор может стать для него последним в НХЛ.

Евгений Дадонов

После неудачного сезона в перестроечной «Оттаве», где Евгений выглядел блёкло на уровне молодых игроков «Сенаторз» и явно находился не на своём месте, у него появилась возможность показать себя на уровне команды, претендующей на Кубок Стэнли (хотя после ухода Марка-Андре Флёри «рыцарям» ещё предстоит подтвердить свои претензии).

В «Вегасе», похоже, никого не смутила игра Дадонова в прошлой регулярке: «Дадонов полностью соответствует нашим требованиям. На рынке свободных агентов было несколько классных нападающих, которые попали к нам в список и могли оказаться в нашей команде, не согласись «Оттава» на обмен. Но нашим приоритетом был именно этот игрок», — заявил генменеджер «Голден Найтс» Келли Маккриммон вскоре после сделки.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Действительно, есть уверенность, что Евгений ещё не растерял свои лучшие навыки. Он остаётся отличным завершителем атак, при этом способным на креатив. Но и в системе «Вегаса», которая направлена на более строгий хоккей, он наверняка не затеряется. И уже в этом сезоне он точно войдёт в список 50 самых результативных россиян в истории НХЛ. Чтобы обойти Дмитрия Юшкевича, который сейчас помогает Игорю Никитину в ярославском «Локомотиве», Дадонову нужно набрать всего четыре очка.

Егор Чинахов

В «Коламбусе» едва ли пожалели, что потратили первый выбор на драфте 2020 года на Егора Чинахова. Воспитанник омского хоккея был неудержим на турнире перспективных игроков в Траверс-Сити, забросив шесть шайб в трёх матчах, и продолжил впечатлять на уровне предсезонных игр НХЛ. Броски Егора доставили немало проблем соперникам, которые с трудом справлялись с атакующими порывами россиянина. Неудивительно, что теперь у Чинахова есть очень высокие шансы начать регулярку в основном составе «Блю Джекетс».

В предыдущем сезоне Егор был признан лучшим новичком КХЛ. Почему бы ему не замахнуться на аналогичную награду и в Национальной хоккейной лиге? Да, конкуренция здесь будет куда серьёзнее, а один из главных претендентов на награду – Коул Кофилд из «Монреаля» — успел блеснуть в Кубке Стэнли. Но Чинахов уже не раз доказал, что умеет удивлять.

Игорь Шестёркин

Игорь с первых же матчей в НХЛ влюбил в себя болельщиков «Рейнджерс» и вошёл в историю одного из самых первых клубов лиги, повторив несколько вратарских рекордов. По ходу предыдущего сезона Шестёркин благодаря надёжной игре завоевал статус первого номера «синерубашечников», однако даже его усилий не хватило для выхода команды с Манхэттена в плей-офф.

Летом Игорь получил новый четырёхлетний контракт, который стал рекордным. Шестёркин получил самую большую сумму, когда-либо выдававшуюся вратарю по второму соглашению. Зарплата россиянина, которая теперь составляет $ 5,65 млн в год, более чем оправдана – прогресс Игоря очевиден, и с каждым выходом на лёд он всё ближе подбирается к компании лучших вратарей лиги. Одним из лучших он является и на родине – Шестёркин входит в число главных претендентов на поездку в Пекин на Олимпийские игры. Статус основного голкипера в «Рейнджерс» может помочь ему в споре за путёвку.

Илья Сорокин, Семён Варламов

Пункт про Илью и Семёна можно объединить, потому что вдвоём они являются частью одного большого целого – лучшего вратарского тандема в НХЛ. Той взаимозаменяемости, которую они продемонстрировали по ходу всего прошедшего сезона, может позавидовать абсолютно любая команда лиги. Если не получалось у Варламова, Сорокин был готов качественно его заменить. Не получалось у Сорокина – Варламов вновь был готов стоять стеной. Во многом их работа позволила «Айлендерс» перевернуть противостояния с «Питтсбургом» и «Бостоном».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Если Сорокин был настолько хорош в дебютном сезоне, то сложно представить, что будет дальше. «Островитянам» повезло иметь в составе пару российских голкиперов на протяжении как минимум двух следующих сезонов. За это время Семён вряд ли станет играть хуже, а Илья окончательно окрепнет и будет готов полностью принять пост первого номера. В этом же чемпионате «Айлендерс» будут в числе фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли – в том числе благодаря Сорокину и Варламову.

Павел Бучневич

Сезон-2020/2021 получился для Павла прорывным – из нападающего с проблемами при игре в собственной зоне он трансформировался в двустороннего форварда, а из нестабильного игрока – в лидера «Рейнджерс». Бучневич показал отличную результативность, набрав 48 очков – его лучший показатель в карьере. И это в условиях усечённой регулярки! После такого удачного отрезка акции россиянина резко возросли в цене. Настолько, что у нью-йоркцев не хватило денег на продление контракта.

Его новой командой стал «Сент-Луис», и здесь ожидания от Павла будут куда выше, чем перед началом предыдущего сезона. Да и сам он наверняка захочет развить свой успех. Бучневичу всего 26 лет, поэтому у него ещё много времени, чтобы реализовать весь потенциал. «Блюз» — неплохая команда, в которой Павел может закрепиться на высоком уровне. Преодолеть планку в 50 очков – первый шаг на этом пути.

Денис Гурьянов

После впечатляющего дебютного сезона Денис слегка сбавил обороты. Да, он набрал на одно очко больше в прошлом чемпионате, при этом проведя на девять матчей меньше, но в целом его игра оставляла желать лучшего. Гурьянову стали доверять больше времени на льду, но пока уроженец Тольятти не смог стать настоящим лидером на площадке.

При этом пострадал снайперский талант Дениса. Всего 9,2% голевых бросков в предыдущей регулярке по сравнению с 15,2% в дебютной при одинаковом количестве попыток – 130 против 132. Если же ему вновь удастся найти свой бросок, то он без особого труда сможет отличиться 30 и более голами за сезон.

Илья Самсонов

Ещё один проблемный россиянин из «Вашингтона». Но к нему пока у руководства клуба доверия поменьше, чем к Кузнецову, — всё-таки Илья пока не приводил «Кэпиталз» к Кубку Стэнли. Поэтому всего один год контракта и последний шанс доказать свою состоятельность в составе «столичных». Талант у Самсонова есть, способность выдавать отличные матчи «здесь и сейчас» — тоже. Осталось собраться и выиграть конкуренцию у такого же нестабильного Витека Ванечека, которого «Кэпиталз» вернули после небольшого отпуска на северо-западе.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Василий Подколзин

Недавно главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин сказал, что будет принимать решение по Подколзину в конце тренировочного лагеря, однако всё идёт к тому, что сезон Василий начнёт в основной обойме «Кэнакс». О нём восторженно отзываются одноклубники, его хвалят болельщики, да и сам Грин высказывается о нём сугубо положительно.

Да, за время предсезонных матчей россиянин не набрал ни одного очка, но его заряженность на борьбу и активность у чужих ворот помогают ему стремительно прогрессировать от игры к игре. Если Подколзин продолжит стараться в том же духе, то едва ли его появление в стартовом составе «косаток» будет вызывать у кого-либо вопросы. И результативные действия станут лишь делом времени.