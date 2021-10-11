Галиев: если ты задрафтован «Кэпиталз», Овечкин первым позвонит, пригласит на обед и ужин

Нападающий «Динамо» Станислав Галиев поделился эмоциями от возвращения в клуб и рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Как только мне поступило предложение от «Динамо», о других вариантах не думал. Всей семьёй приняли решение вернуться в Москву. Родной клуб, родной город, все родные и близкие будут рядом. Сын начнёт больше общаться с бабушками и дедушками, это тоже важно. Всё супер! Сейчас наслаждаемся из-за того, что в Москву вернулись. К тому же я в 16 лет из «Динамо» за океан улетел и всегда мечтал поиграть дома уже на взрослом уровне.

Не жалею ли, что уехал? Нет, мне Северная Америка много дала в плане хоккея. Я прошёл юниорскую канадскую школу. Потом АХЛ, пару сезонов в НХЛ зацепил. Единственное… Может стоило немного раньше вернуться в Россию. Но всё что ни делается – к лучшему. Скажу честно, я не скучаю по жизни за океаном. Россия — родная для меня страна, мне здесь комфортно. И всё своё будущее я связываю только с ней.

Овечкин? Саша – такой человек, что даже если ты задрафтованным 18-летним пацаном в «Вашингтон» приедешь, он тебе обязательно первым позвонит, будет приглашать на обеды и ужины. Когда попадаешь в НХЛ, это очень здорово, если такой человек в твоём клубе есть. Потому что с одной стороны, он – великий. А с другой – очень простой и ценит ребят из России. Всегда поможет и советом, и поддержкой. Помню, как мы постоянно ездили к нему на барбекю, познакомились с его родителями. Причём, Саша всегда таким был и сейчас остается. Все молодые ребята из России, которые приходят в «Вашингтон», попадают под его опеку. В этом он тоже пример для всех нас. Я с ним до сих пор общаюсь, Овечкин меня звал на празднование Кубка Стэнли, но я не смог тогда – у нас уже сезон начался. А так, конечно, друг друга с победами поздравляем. Вот недавно общались с ним, когда он на базе в Новогорске к сезону готовился», – цитирует Галиева официальный сайт «Динамо».