Купер: с нетерпением жду возможности продолжать развивать в «Тампе» то, чего мы достигли

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился эмоциями от подписания нового контракта с клубом до конца сезона-2024/2025.



«Для меня является огромной честью быть главным тренером «Тампы» на протяжении последних восьми лет, и я с нетерпением жду возможности продолжать развивать то, что мы достигли на данный момент. Мне и моей семье нравится эта организация, «Тампа» — наш дом. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность руководству, тренерскому штабу и всем игрокам за то, что они сделали эту работу одной из лучших в НХЛ», — приводит слова Купера официальный сайт «Лайтнинг».



Напомним, Купер возглавил клуб в 2013 году. Вместе с ним он одержал две победы в Кубке Стэнли — в 2020 и 2021 годах.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между «Тампой» и «Питтсбургом», которая пройдёт в Тампе.