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Квартальнов: после двух быстрых голов «Салавата» хотел дубину взять и… Не получилось

Квартальнов: после двух быстрых голов «Салавата» хотел дубину взять и… Не получилось
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2, Б).

«Была интересная игра. Первый период мы выдержали, Уфа играла в нашей зоне, нам приходилось непросто. Билялов на последнем рубеже здорово сыграл. К сожалению, ведя 2:0, за 8 минут до конца пропустили две быстрых шайбы, но не свалились, слова благодарности ребятам за это.

Как управлял командой после двух голов «Салавата»? Да хотелось дубину взять и… Не получилось. Да надо было просто успокоить ребят. Идёт игра с большой командой, вели 2:0, а потом удаление — и перевернулась игра. В принципе, после 2:2 мы нормально выглядели, так и должно быть в хороших командах. Зарипов отлично играет с молодыми ребятами, у них моменты возникали сегодня. В большинстве мы его под воротами используем. Он поддерживает молодых ребят, сегодня Димка Воронков забил. Хорошо, что это звено стало играть результативно.

Пожалуй, мы планировали сыграть несколько пассивно в начале встречи. Но надо отдать должное Уфе, они мощно играли. Мы не пропустили, это важная вещь», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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