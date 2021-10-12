Маккиннон сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит первую игру «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере», ссылаясь на слова главного тренера «Эвеланш» Джо Сакика.



Отмечается, что у хоккеиста нет симптомов. Он попустит игру с «Чикаго Блэкхоукс», которая состоится 14 октября. Примет ли он участие во встрече с «Сент-Луис Блюз» (17 октября) пока неизвестно.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В прошедшем сезоне Маккиннон провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 очков (20+45), в плейофф на его счету 10 матчей и 15 баллов (8+7).