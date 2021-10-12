Бурмистров: на таком льду играть невозможно. Думаю, игроки «Салавата» того же мнения

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2, Б).
«Хорошая игра и хороший накал. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, пропустили две ненужные шайбы – не дотерпели. Рады победе. Единственное, что хотел бы сказать – на таком льду играть невозможно. Как будто холодильники не работали, он тает, ощущение, как будто в каше играешь, шайба прыгает. Все видели это на повторах, на трибунах. Думаю, игроки «Салавата Юлаева» того же мнения.
Не знаю, в чём секрет успеха в играх с Уфой: выходим, играем, готовимся и настраиваемся на серьёзную игру, потому что знаем, как «Салават Юлаев» играет, особенно у себя дома. Каждая наша игра по-разному складывается. Пока лучше в нашу сторону», – цитирует Бурмистрова официальный сайт КХЛ.
- 12 октября 2021
-
23:10
-
22:50
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
22:00
-
21:50
-
21:40
-
21:33
-
21:24
-
21:12
-
21:09
-
20:57
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:58
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
17:41