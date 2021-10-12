Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бурмистров: на таком льду играть невозможно. Думаю, игроки «Салавата» того же мнения

Бурмистров: на таком льду играть невозможно. Думаю, игроки «Салавата» того же мнения
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2, Б).

«Хорошая игра и хороший накал. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, пропустили две ненужные шайбы – не дотерпели. Рады победе. Единственное, что хотел бы сказать – на таком льду играть невозможно. Как будто холодильники не работали, он тает, ощущение, как будто в каше играешь, шайба прыгает. Все видели это на повторах, на трибунах. Думаю, игроки «Салавата Юлаева» того же мнения.

Не знаю, в чём секрет успеха в играх с Уфой: выходим, играем, готовимся и настраиваемся на серьёзную игру, потому что знаем, как «Салават Юлаев» играет, особенно у себя дома. Каждая наша игра по-разному складывается. Пока лучше в нашу сторону», – цитирует Бурмистрова официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
Лямся: на результат игры с «Ак Барсом» сегодня повлияло плохое качество льда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021