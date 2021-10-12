Бурмистров: на таком льду играть невозможно. Думаю, игроки «Салавата» того же мнения

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2, Б).



«Хорошая игра и хороший накал. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, пропустили две ненужные шайбы – не дотерпели. Рады победе. Единственное, что хотел бы сказать – на таком льду играть невозможно. Как будто холодильники не работали, он тает, ощущение, как будто в каше играешь, шайба прыгает. Все видели это на повторах, на трибунах. Думаю, игроки «Салавата Юлаева» того же мнения.

Не знаю, в чём секрет успеха в играх с Уфой: выходим, играем, готовимся и настраиваемся на серьёзную игру, потому что знаем, как «Салават Юлаев» играет, особенно у себя дома. Каждая наша игра по-разному складывается. Пока лучше в нашу сторону», – цитирует Бурмистрова официальный сайт КХЛ.