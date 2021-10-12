Леонтьев: «Йокерит» – один из сильнейших в лиге. Мы рады этой победе

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (6:3).



«Мы рады этой долгожданной победе. Грамотная, самоотверженная игра в обороне. Вратарь нас много выручал. Мы показали хорошую результативную игру в атаке. Соперник у нас был очень серьезный. Считаю, что один из сильнейших в лиге. Мы рады этой победе!



Беспокойство есть всегда, есть волнение, какой бы счёт не был. Уровень соперников в лиге очень высок и можно ждать чего угодно. Поэтому за результат всегда переживаешь», – цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что матчем с финской командой нижнекамцы прервали пятиматчевую серию без побед, а также нанесли «Йокериту» четвёртое подряд поражение.