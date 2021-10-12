Туохимаа — о победе над «Йокеритом»: непередаваемое ощущение играть в родном городе
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Голкипер «Нефтехимика» Франс Туохимаа подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (6:3).
«Знаю многих ребят из «Йокерита» лично. Это было непередаваемое ощущение играть в родном городе! Сегодня на матче были моя девушка и её семья, а также мои папа и мама. Мне было очень приятно.
Мы провели очень хороший матч. Особенно первые два периода. В третьем были небольшие трудности, но мы справились и в целом провели отличную игру», – цитирует Туохимаа официальный сайт КХЛ.
Напомним, матчем с финской командой нижнекамцы прервали пятиматчевую серию без побед, а также нанесли «Йокериту» четвёртое подряд поражение.
В текущем сезоне-2021/2022 голкипер провёл 12 матчей и оформил один шат-аут.
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