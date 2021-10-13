Купер — о 2:6: «Питтсбург» мог сыграть и фармом. Результат бы получился таким же

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер в жёсткой форме раскритиковал свою команду за поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:6).

«Сегодня соперник мог сыграть и своим фармом. Результат бы получился таким же. Нас переиграли и переработали. За весь матч не показали ровным счётом ничего. Кого могу выделить в своей команде? Только Андрея Василевского. Остальные игроки сидели в одной лодке. И это была тонущая лодка. Соперник оказался лучше нас во всех аспектах игры», — приводит слова Купера журналист Джо Смит.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил три шайбы, отразив 29 бросков из 32 (три гола «пингвины» забросили в пустые ворота в концовке игры). При этом первая шайба в матче была заброшена после грубой ошибки россиянина.