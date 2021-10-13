Форвард «Сиэтла»: то, что мы отыгрались с 0:3, говорит о нашем командном характере
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Нападающий «Сиэтл Кракен» Морган Гики подвёл итоги дебютного для клуба матча в НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4).
«Отыгрались с 0:3? Это говорит о нашем командном характере. Мы знали, что «Вегас» – сильный соперник. И они как бы проложили нам дорогу в лигу, потому что сами четыре года назад прошли по этому пути. Но мне нравится, как мы сегодня играли, и я думаю, что по ходу матча мы даже прибавляли», – цитирует Гики официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что именно Гики сравнял счёт в матче, забросив третью шайбу дебютанта лиги в ворота «Вегаса».
Следующий матч «Сиэтл» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 15 октября, а «Вегас» в этот же день сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».
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