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Марун: «Питтсбург» больше хотел добыть победу — и в итоге её получил

Марун: «Питтсбург» больше хотел добыть победу — и в итоге её получил
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун подвёл итоги первой игры нового сезона НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:6).

«Нам нужно выбросить запись этой игры. Просто забыть и начать заново с осознанием, что неважно, кто в составе у соперников, а кто нет, – лёгкой жизни нам не будет. Согласитесь, нельзя сказать, что нас обыграл вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри. Нет, у нас было всего пару моментов в конце игры, а большую часть встречи мы были слишком предсказуемы. Соперник в целом больше хотел добыть победу – и в итоге её получил», – цитирует Маруна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».

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