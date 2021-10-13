Голкипер «Эдмонтона»: Макдэвид хочет стать ещё лучше. Об этом даже подумать страшно
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит поделился мнением об игре форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида.
«Он очень собран, я это вижу. Сразу виден настрой игрока после такого сезона. Видно, что он хочет добиться большего. Очень приятно играть с таким партнёром, который недоволен прошлым сезоном и очень хочет победить.
Коннор настроен очень решительно, он хочет стать ещё лучше. Об этом даже подумать страшно. Но он работает, хочет выжать из себя максимум. Он внесёт огромный вклад в успех нашей команды в новом сезоне», – цитирует голкипера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что «Эдмонтон» начнёт сезон НХЛ завтра, 14 октября, домашним матчем с «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи запланировано на 5:00 мск.
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