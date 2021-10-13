Самсонов — в запасе «Вашингтона» на матч с «Рейнджерс». Место в воротах займёт Ванечек

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов останется в запасе в первом матче клуба в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги-2021/2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.



Место в воротах займёт Витек Ванечек. «Он хорошо проявил себя в тренировочном лагере. Ванечек заслужил свою возможность сыграть в старте», — заявил главный тренер клуба Питер Лавиолетт.



Минувшим летом Самсонов заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Отметим, что 24-летний голкипер находился в статусе ограниченно свободного агента.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов принял участие в 19 матчах (18 — в старте), выиграв 13 из них, имея 90,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,69. В плей-офф вратарь провёл три матча, уступив во всех, отражая 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за игру.



Матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» начнётся в ночь с 13 на 14 октября в 2:30 мск.