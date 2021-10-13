Кемппайнен — о дубле в матче с «Динамо» М: приятно, но для меня это не самое важное

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен поделился мнением о прошедшем матче с московским «Динамо» (5:3).



«Мы играли хорошо до тех пор, пока не стали часто удаляться и позволять создавать моменты «Динамо». Тогда у нас начались проблемы. Возможно, это мой самый быстрый дубль в карьере. Не помню, забивал ли когда-либо быстрее. Возможно, мы были недостаточно сфокусированы, схлопотали несколько необязательных удалений. У них очень хорошая первая бригада большинства.



Не смотрел игр «Динамо» в этом сезоне, но по сегодняшнему матчу мне показалось, что игра СКА при Кудашове была похожа на ту, что сегодня показал соперник. Шипачёв набрал много очков до сегодняшнего дня. Мы всегда готовимся к игрокам такого уровня.



Важно ли для меня забивать голы? Я, скорее, двусторонний игрок, часто играю в меньшинстве, а в большинстве больше стараюсь создавать помехи вратарям. Забивать приятно, но для меня это не самое важное. Стараюсь выполнять всё необходимое для победы и то, о чём меня просят тренеры», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.