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Овечкин поприветствовал трибуны после того, как он обошёл Дионна в списке снайперов НХЛ

Овечкин поприветствовал трибуны после того, как он обошёл Дионна в списке снайперов НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В этой игре 36-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.

Сразу после покорения этого достижения трибуны «Кэпитал Уан-Арены» встретили Александра овациями, на что отреагировал и сам российский хоккеист, встав и поприветствовав трибуны.

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Невероятный матч Овечкина! Положил два гола, набрал 4 очка и обогнал ещё одну легенду НХЛ! Невероятный матч Овечкина! Положил два гола, набрал 4 очка и обогнал ещё одну легенду НХЛ!
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