Овечкин поздравил 19-летнего форварда «Вашингтона» Лапьера с дебютной шайбой в НХЛ

36-летний российский звёздный форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся дублем и оформивший два ассиста в дебютной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), поздравил своего 19-летнего партнёра по команде Хендрикса Лапьера с дебютным голом в НХЛ.

«Очень за него рад. Я говорил ему раньше: «Просто забрось шайбу». Он талантливый парень, на него интересно смотреть, и я искренне надеюсь, что его ждёт большое будущее», — приводит слова Овечкина журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду примет действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампу-Бэй Лайтнинг», которая на старте крупно уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:6). Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 17 октября. Начало – 2:00 мск.