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Минское «Динамо» в овертайме уступило «Спартаку», проиграв впервые за восемь матчей

Минское «Динамо» в овертайме уступило «Спартаку», проиграв впервые за восемь матчей
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Московский «Спартак» в овертайме одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Встреча состоялась в Минске на стадионе «Минск-Арена».

Счёт в матче на 11-й минуте открыл форвард Александр Хохлачёв, ассистент — Сергей Широков. На последней минуте сравнял счёт нападающий хозяев Павел Варфоломеев, реализовавший буллит. В овертайме победу красно-белым принёс финский форвард Йори Лехтеря, ему ассистировал Тим Хед.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 17 матчей. «Спартак» поднялся на седьмое место на Западе, имея в своём активе 18 баллов после 18 встреч.

В следующем матче «Спартак» сыграет дома с ЦСКА (18 октября). Минское «Динамо» примет «Адмирал» (17 октября).

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Хохлачёв (Широков) – 10:02' (5x5)   1:1 Варфоломеев – 59:10' (бул)   1:2 Лехтеря (Хед) – 63:04' (3x3)
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