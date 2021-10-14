Минское «Динамо» в овертайме уступило «Спартаку», проиграв впервые за восемь матчей

Московский «Спартак» в овертайме одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Встреча состоялась в Минске на стадионе «Минск-Арена».
Счёт в матче на 11-й минуте открыл форвард Александр Хохлачёв, ассистент — Сергей Широков. На последней минуте сравнял счёт нападающий хозяев Павел Варфоломеев, реализовавший буллит. В овертайме победу красно-белым принёс финский форвард Йори Лехтеря, ему ассистировал Тим Хед.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 17 матчей. «Спартак» поднялся на седьмое место на Западе, имея в своём активе 18 баллов после 18 встреч.
В следующем матче «Спартак» сыграет дома с ЦСКА (18 октября). Минское «Динамо» примет «Адмирал» (17 октября).
- 14 октября 2021
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