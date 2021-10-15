Андрей Василевский за две игры пропустил 9 шайб, отражая 84,5% бросков
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил девять шайб в двух стартовых матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Молнии» в стартовой игре сезона крупно уступили «Питтсбург Пингвинз» (2:6), а во второй встрече в овертайме переиграли «Детройт Ред Уингз» (7:6). Василевский покинул ворота в матче с «Питтсбургом» при счёте 2:3.
Таким образом, 27-летний голкипер пропустил девять шайб за две встречи. Василевский имеет процент отражённых бросков 84,5%, сделав 49 сейвов и пропуская в среднем 4,5 гола за матч.
«Тампа», являющаяся действующим обладателем Кубка Стэнли, в следующей встрече сыграет в гостях с «Вашингтоном». Игра состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 2:00 мск.
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