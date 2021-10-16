«Действую согласно плану тренеров». Форвард «Салавата» Плэтт ответил на критику

Белорусский нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4 ОТ), а также отреагировал на критику в свой адрес.
«В матче было не так много эмоций, потому что мы их оставили в «зелёном дерби». У нас были все шансы, чтобы одержать победу, но, к сожалению, итог другой. Думаю, ключевой момент в матче был, когда мы повели со счётом 3:1, тогда всё получалось. Однако момент в меньшинстве, когда сломались две клюшки, стал поворотным. Соперник смог вернуться в игру.
Меня много критикуют за невзрачную игру? Я стараюсь действовать согласно плану, который дают тренеры. Мне нужно давать много энергии, стараться играть в контроль шайбы, помогать команде, плюс игра в меньшинстве. Я всё понимаю, у меня бывают матчи, когда есть много шансов забить. Я понимаю, что могу играть лучше
Сможем ли остановить «Металлург», который выдал свою рекордную серию из 14 побед? С нетерпением жду эту встречу. После нашей победы в матче с ними и началась их серия. Встреча будет мощной, её ждут болельщики. Это здорово играть с лидерами, это придаёт эмоций», — цитирует Плэтта «Горобзор.ру».
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