Шарангович — о выступлении в НХЛ: для меня большая честь представлять Беларусь

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович поделился впечатлениями от выступления в НХЛ и выразил надежду, что скоро в лиге станет больше белорусских игроков.



«Это захватывающе, и для меня большая честь представлять свою страну. Скоро придут ещё парни. Может быть, через год. Может быть, через два. Потому что сейчас у нас шесть игроков будут выступать в АХЛ, ещё пара в Канадской хоккейной лиге. И скоро они должны приехать в НХЛ.



Горжусь тем, что у меня получилось закрепиться, и надеюсь, что они тоже считают, что смогут это сделать», — приводит слова Шаранговича официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, минувшей ночью в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл на льду 18 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «+1».