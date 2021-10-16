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Шарангович — о выступлении в НХЛ: для меня большая честь представлять Беларусь

Шарангович — о выступлении в НХЛ: для меня большая честь представлять Беларусь
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович поделился впечатлениями от выступления в НХЛ и выразил надежду, что скоро в лиге станет больше белорусских игроков.

«Это захватывающе, и для меня большая честь представлять свою страну. Скоро придут ещё парни. Может быть, через год. Может быть, через два. Потому что сейчас у нас шесть игроков будут выступать в АХЛ, ещё пара в Канадской хоккейной лиге. И скоро они должны приехать в НХЛ.

Горжусь тем, что у меня получилось закрепиться, и надеюсь, что они тоже считают, что смогут это сделать», — приводит слова Шаранговича официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, минувшей ночью в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл на льду 18 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «+1».

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