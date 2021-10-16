Наставник «Сент-Луиса»: важно, что Костин может быть с нами. Он обладает большим талантом

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от выступления нападающего команды Клима Костина.
«Важно, что он может быть с нами. Тренируется с командой в том же темпе, смотрит и учится на тренировках. Работает с нами, а когда-то даже играет. Костин в самом деле обладает большим талантом. Но его нужно упростить. Он должен быть хорошим нападающим — сильным в нападении, мощным в борьбе за шайбу у бортов и под воротами, нацеленным на ворота… И он должен быть надёжным игроком», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу. Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проведёт 17 октября с «Колорадо Эвеланш».
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