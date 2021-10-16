Маскот «Филадельфии» во время матча забросал пирогами фаната в джерси «Ванкувера»

Маскот «Филадельфии Флайерз» во время матча с «Ванкувер Кэнакс» (4:5 Б) решил необычным способом «разогреть» публику.

Гритти (имя маскота «лётчиков». — Прим. «Чемпионата») вышел с табличкой «Чем громче вы будете кричать, тем больше пирогов я брошу», после чего начал забрасывать угощением фаната в джерси «Ванкувера». Болельщик раззадоривал маскота, показывая на эмблему «Кэнакс». В общей сложности в фаната прилетело восемь пирогов.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте Гритти. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам.