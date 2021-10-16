Игорь Швырёв, расторгнувший контракт с «Металлургом», стал игроком «Спартака»

Нападающий Игорь Швырёв, ранее расторгнувший контракт с магнитогорским «Металлургом», подписал соглашение со «Спартаком», сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Швырёв сыграл в четырёх матчах за «Магнитку» в КХЛ, не отметившись результативными действиями.



Швырёв выступал за «Металлург» с сезона-2015/2016. На драфте НХЛ 2017 года был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 125-м номером. В 2018 году переехал в Северную Америку, где начал играть в АХЛ за «Колорадо Иглз» — провёл 106 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач.



В 2020 году он вернулся в Магнитогорск. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 100 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-7».

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