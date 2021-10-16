Береглазов: игроки «Авангарда» начинают всё больше понимать требования тренерского штаба

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов поделился мнением об игре команды перед матчем с «Сибирью».

«Какие общие ощущения от предстоящего сибирского дерби? Как и от встречи с любой другой командой: сейчас тренерский штаб покажет нам видео, будем разбирать. Будем настраиваться только на победу, тем более что это Восточная конференция, принципиальный соперник.

Плохо ли, что в этом сезоне сыграем с «Сибирью» в регулярном чемпионате всего два матча, а не четыре? Наверное, плохо больше для болельщиков, им хочется посмотреть эти матчи. А нам нужно выходить и побеждать, играя с любым соперником. Поэтому особо не смотрим, четыре матча играем или два — ну или вообще шесть.

После трёх побед подряд уже можно сказать, что команда набрала ход? Думаю, да. С каждым днём начинаем всё больше и больше понимать, что требует тренерский штаб. Какие-то сочетания больше наигрываются, у них начинает получаться, в целом меньше пропускаем. Думаю, что впредь всё будет лучше и лучше», — цитирует Береглазова официальный сайт «Авангарда».