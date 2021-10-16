Форвард «Нью-Джерси» оригинально отпраздновал гол в овертайме, выбросив клюшку фанатам
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оригинально отпраздновал победный гол в овертайме в ворота «Чикаго Блэкхоукс».
Форвард, убежав в контратаку на первой минуте овертайма, сначала эффектно обыграл защитника «ястребов», а затем и вратаря, послав шайбу в пустые ворота. После этого Хьюз, подбежав к бортику, выкинул клюшку через него болельщикам. Гол стал победным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
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