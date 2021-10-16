Джек Хьюз объяснил оригинальное празднование гола в овертайме матча с «Чикаго»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз прокомментировал оригинальное празднование победного гола в овертайме в ворота «Чикаго Блэкхоукс».

«Это было смешно, даже и не знаю, что там произошло. Мне уже написала по этому поводу пара приятелей», — приводит слова Хьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, форвард, убежав в контратаку на первой минуте овертайма, сначала эффектно обыграл защитника «ястребов», а затем и вратаря, послав шайбу в пустые ворота. После этого Хьюз, подбежав к бортику, выкинул клюшку через него болельщикам. Гол стал победным.

Напомним, в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.